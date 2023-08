Juventus A-Juventus B oggi in tv | canale | orario e streaming amichevole 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’A controB è in programma mercoledì 9 agosto alle 18:30 e potrà essere seguita su Sky Sport Summer, ma anche sulle reti di DAZN. Fino allo scorso anno, la partita fraA eB si giocava in quel di Vilar Perosa in un’atmosfera storica e tipica che tutti i tifosi juventini attendevano con ansia. Quest’anno sarà il primo anno dopo tempo che questa partita prenderà le mosse non in quel della residenza degli Agnelli, ma all’Allianz Stadium. L’permetterà di testare lo stato di forma della squadra di Massimiliano Allegri che ormai è vicina all’esordio in campionato contro l’Udinese. SportFace.