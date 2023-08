Juve | un nuovo acquisto può partire subito

1 Dopo aver annunciato l'arrivo di Facundo Gonzalez dal Valencia, lagli troverà subito una sistemazione in prestito. I due club interessati solo Verona e Salernitana.Del Piero - Trento, con due exUna seconda punta in grado di segnare e far segnare. Le ... la strada è ancora lunga e solo il tempo dirà se nel calcio italiano potrà esserci unDel Piero . ...Poco più di una settimana e poi per la formazione di Allegri arriverà il momento di scendere in campo per la prima giornata deltorneo. I bianconeri non fanno mistero di voler puntare alla ...

Chiesa e la svolta di Allegri: nuovo ruolo alla Juve e un aiuto dal mercato Corriere dello Sport

Non solo Romelu Lukaku fra i protagonisti di voltafaccia sorprendenti nella storia del calciomercato. Da Tevez a Berbatov, le trattative più rocambolesche ...Non solo Romelu Lukaku fra i protagonisti di voltafaccia sorprendenti nella storia del calciomercato. Da Tevez a Berbatov, le trattative più rocambolesche ...