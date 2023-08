Juve | un centrocampista al Lecco con un ex

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Lantus si è accordata per cedere ilAlessandro Sersanti (classe 2002) in prestito al(serie B), che prende...

Adesso è un verdetto definitivo nella possibilità di vedere ilin rossonero: tutti i dettagli dell'operazione. La ricerca di un nuovoè al centro dell'attenzione nel mondo del calcio e sembra che uno dei nomi precedentemente associati al club inglese Athletic Football Club Bournemouth sia stato escluso dai piani. ......- Ilmarocchino, corteggiato anche dal Manchester United, rimarrebbe volentieri in Serie A, ma la Fiorentina avanza la richiesta di 25 milioni più bonus. Tanti soldi che lapuò ...Affare ormai ai dettagli. Si va verso il prestito con obbligo di riscatto: tutte le novità dell'operazione in corso. Ilsvizzero Denis Zakaria sta per dire addio alla Juventus, con l'opzione di un trasferimento al Monaco ormai alle battute finali.

Juve, la Salernitana supera il Genoa nella corsa a un giovane centrocampista Calciomercato.com

Il calciomercato estivo non si ferma: l’Arabia Saudita continua a saccheggiare i campionati europei e il Napoli mette le mani su Jens Cajuste e fa una nuova offerta per Gabri Veiga. Andiamo a vedere q ...Niccolò Barella è una pedina fondamentale dello scacchiere di Simone Inzaghi e l’Inter lo considera incedibile. La dirigenza nerazzurra intende blindare il centrocampista sardo e, stando a Tuttosport, ...