Juve-Lukaku | il coro dei tifosi | le parole di Allegri e il passo indietro del Chelsea

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Arrivano indicazioni di mercato in casantus dopo l’amichevole in famiglia e l’argomento caldo è sempre quello di. Ibianconeri hanno mandato un chiaro messaggio: “noinon lo vogliamo”, ilche si è alzato da tutto l’impianto. Continuano a rincorrersi le voci di uno scambio tra Big Rom e Dusan Vlahovic con il. Ma il popolo bianconero è ben schierato contro un eventuale approdo dell’ex interista e nelle ultime ore si è registrata la frenata del. I Blues hanno bloccato la trattativa e a queste condizioni l’operazione non è destinata ad andare in porto. “La squadra sta bene e ha voglia, è stato un buon test per tutti: cercheremo di portare tutti in condizioni ottimali per l’Udinese, ci sono i presupposti per fare bene”: sono ...

...test amichevole dellaall'Allianz Stadium contro la Next Gen. Un gol su rigore e uno su punizione - la partita è finita 8 - 0 - nei giorni della trattativa col Chelsea per lo scambio conAllo stato attuale delle cose, il Chelsea non è intenzionato a concordare un accordo di scambio con la Juventus tra Vlahovic e. Troppo alto, al momento, il divario tra il compenso chiesto dai bianconeri e quello offerto dai Blues. Sembra dunque fare un passo indietro il club londinese ma la trattativa è destinata a ...... il secondo portiere gia' lo abbiamo), oggi dentro allo stadio l'inequivocabile coro 'Noi... è stata difficile per voi e per noi, ma è l'unica strada per riportare ladove merita': il ...

"Lukaku non lo vogliamo": il coro della Curva Sud Juve allo Stadium Tuttosport

Il Chelsea ha comunicato alla Juventus che non è intenzionato a includere Dusan Vlahovic nell’operazione che dovrebbe portare Romelu Lukaku in bianconero. Arrivano novità sulla trattativa tra il club ...Juve in campo allo Stadium per l’amichevole in famiglia con la Next Gen, ma sugli spalti c’è anche spazio per il calciomercato. Netta la posizione dei tifosi, contrari all’acquisto di Romelu Lukaku e, ...