Juve | Kaio Jorge dopo la tripletta | 'Non mi aspettavo di giocare così tanto | voglio rimanere qua'

Commenta per primoJorge torna a calcare il campo dell'Allianz Stadium e lo fa con una prestazione convincente. Ben 3 reti messe a segno contro i giovani della Next Gen e segnali forti al mercato. Nel post - ...E allo Stadium si è messo in mostraJorge: "E' un piacere vederlo giocare, ha passato l'inferno con l'infortunio ma ha tenuto duro e adesso dovremo capire con lui quale sarà il migliore percorso"...Sono contento per lui e pure per, sta tribolando da due anni ed è un piacere rivederlo giocare ...DA SCUDETTO - 'Parlarne ora non ha senso, parliamo di lavorare e di crescere. Il non giocare ...

Tris di Kaio Jorge, doppietta di Vlahovic: Juve, c'è gloria per tutti La Gazzetta dello Sport

L'amichevole in famiglia della Juventus allo Stadium finisce con un netto 8-0 per la prima squadra di Massimiliano Allegri. La Juve Black travolge quella White, l'Under 23 di Massimo Brambilla, con Vl ..."La squadra sta bene e ha voglia, è stato un buon test per tutti: cercheremo di portare tutti in condizioni ottimali per l'Udinese, ci sono i presupposti per fare bene": il tecnico della Juventus, Mas ...