Juve | Allegri | ' Vlahovic? Giuntoli sa cosa penso | decide la società'

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Due gol, tanti applausi, cori e ovazioni. Pomeriggio felice per Dusan, tra i protagonisti del test amichevole dellaall'Allianz Stadium contro la Next Gen. Un gol su rigore e uno su ...

Due gol, tanti applausi, cori e ovazioni. Pomeriggio felice per Dusan Vlahovic , tra i protagonisti del test amichevole dellaall'Allianz Stadium contro la Next Gen. Un gol su rigore e uno su punizione - la partita è finita 8 - 0 - nei giorni della trattativa col Chelsea per lo scambio con Lukaku ...che parlando di Vlahovic ha aggiunto: 'Dusan sta lavorando bene, ha avuto momenti di difficoltà fisica perché doveva recuperare'. E poi ha speso parole di elogio per Kaio Jorge autore oggi di ......ladove merita': il capitano della Juventus, Danilo , ha parlato dal centro del campo dello Stadium. Dopo l'amichevole in famiglia contro l'Under 23 finita 8 - 0 per la squadra di, il ...

Juve, Allegri: 'Vlahovic è il nostro centravanti, ma ci sono valutazioni economiche da fare. Su Lukaku...' Calciomercato.com

I Blues interrompono l'affare con i bianconeri. Pochettino preferirebbe un attaccante esterno o una seconda punta per rimpiazzare Nkunku, fuori per infortunio fino a dicembre ...