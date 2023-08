Juve A-Juve B | le formazioni ufficiali | c'è Vlahovic

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Diramate leche scenderanno in campo inA-B, anzi per l'occasioneBlack-White. Eccole.ntus Black (3...

Commenta per primo Mercoledì 9 agosto. E laha ancora una decina di centrocampisti in organico: tanti, troppi. Anche perché poi manca quello giusto per compiere il salto di qualità, ne erano stati inidividuati almeno tre ma proprio a causa ...Commenta per primo Gabriel González , padre del nuovo acquisto della Juventus , Facundo Gonzalez , intervistato da TuttoJuve.com parla del figlio. Si aspettava che tra tutti i club interessati, alla ...Il gioiello è ormai spedito verso la Premier League: 35 milioni sul piatto e addio Juventus Il nuovo campionato è ormai alle porte e la Juventus deve ancora aggiungere diversi tasselli alla propria ...

Un altro rinnovo in casa Juventus. Il club bianconero ha infatti blindato Lorenzo Anghelè, attaccante 18enne della formazione Primavera. Il calciatore ha prolungato fino al 2028.Il capitolo centrocampo della Juventus è piuttosto delicato: con l'addio a Zakaria i bianconeri seguono Partey e Thuram ...