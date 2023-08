Juve | 30 milioni sul piatto | C' è il primo sì | per Allegri il colpo-scudetto

(Di mercoledì 9 agosto 2023) In attesa di capire come andrà a finire con Romelu Lukaku, con un suo approdo a Torino che comporterebbe la cessione di Dusan Vlahovic al Chelsea, lantus sembra intenzionata a fare sul serio con Nicolò Zaniolo. Passato al Galatasaray nella scorsa sessione di mercato, l'esterno azzurro tornerebbe volentieri in Italia dopo essere stato scaricato dalla Roma. Ha però una clausola rescissoria dal valore di 35. I turchi vorrebbero che venisse pagata per intero, dato che hanno acquistato Zaniolo soltanto 6 mesi fa e non vorrebbero privarsene così velocemente. Lasarebbe però disposta a mettere suluna trentina di, ovvero una cifra vicina alla clausola. Un'offerta che il Galatasaray potrebbe prendere in considerazione, dato che nello stesso ruolo di Zaniolo ha ...

7 Le parti si erano avvicinate, alla Continassa filtrava anche un cauto ottimismo: il Chelsea era arrivato a una valutazione di circa 60per Vlahovic , laera scesa fino a 75, sempre bonus inclusi. Fissata a quota 40invece quella di Romelu Lukaku . Ma proprio nel giorno in cui la dirigenza bianconera si aspettava ...La Juventus lo aveva prelevato dal Santos nel 2021 per 12, questa sera ha segnato una tripletta. Kaio Jorge (LaPresse) - calciomercato.itLa lesione al tendine rotuleo lo aveva tenuto fuori ...Lo statunitense è valutato 25 - 30ma per ora alla Continassa non sono pervenute proposte concrete, tanto che Weston è un jolly su cui Allegri ha deciso di puntare, almeno per l'immediato. ...

Dalla Juve al Liverpool: affare chiuso per 57 milioni di euro CalcioMercato.it

Brusca frenata nella trattativa tra Juventus e Chelsea che coinvolge Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Come riportato da Sky Sport, infatti, al momento i Blues non hanno intenzione di proseguire ...Non solo Ricci che resta il primo nome nella lista di Sarri e per il quale la Lazio farà un ulteriore tentativo. I biancocelesti lavorano anche su Nicolò Rovella, la Juve ...