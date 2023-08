la fisioterapia e riceve nuove viste, guarda chi è andato a trovarlo... 09/08/23 Fotogallery - I Maneskin nell'Olimpo dei mostro sacri del rock e Damiano.... Ultimo Aggiornamento 08/...il viavai di amici che fanno visita a, da pochi giorni arrivato a Forlì per la riabilitazione in seguito all'incidente in bicicletta e all'operazione subìta a Santo Domingo. Dopo ...Ma anche che "la riscoperta" di cuia cianciare il giovane coglione, il successo tardivo, ... Eduardo che scrive "Filumena Marturano" in dodici giorni,che scrive "Piove" in due ore. ...

Jovanotti continua la fisioterapia e riceve visite, guarda chi è andato a trovarlo... TGCOM

Continua il viavai di amici che fanno visita a Jovanotti, da pochi giorni arrivato a Forlì per la riabilitazione in seguito all’incidente in bicicletta e all’operazione subìta a Santo Domingo. Dopo Gi ...Gian Marco Tamberi è andato a trovare Jovanotti a Forlì nel centro del Fisioterapia di Fabrizio Borra dove il cantante sta svolgendo la riabilitazione.