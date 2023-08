Italia U19 | la nuova annata parte bene col Ct Corradi | 3-0 rifilato all’Albania

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si è chiusa con il risultato di 3-0 la prima gara dellaselezione dell‘Under 19, inaugurando l’con i 2005. Contro l’Albania, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, le reti sono state di Marco Delle Monache, della Sampdoria, con una doppietta, e una da Diego Ripani, della Juventus. Buone indicazioni per Bernardo, anche lui all’esordio sulla panchina dell’U19 dopo aver guidato nella passata stagione l’Under 17. SportFace.

Delle Monache show in Nazionale: tripletta con l'Italia Under 19 Samp News 24

Sampdoria, prestazione a dir poco superlativa quella di Delle Monache nell’amichevole dell'Italia contro l’Albania, per lui una doppietta e un assist Ha ...Marco Delle Monache, giovane talento della Sampdoria acquistato due anni fa ma lasciato la scorsa stagione in prestito al Pescara, è stato protagonista assoluto nell'amichevole a livello Under 19 gioc ...