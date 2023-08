Italia femminile | Beccari | «Non so dire cosa è mancato al mondiale»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Le parole di Chiara, calciatrice del Sassuolo e dell’: «Per me è stato un anno incredibile da ogni punto di vista» Chiara, calciatrice del Sassuolo e dell’, ha parlato ai microfoni di San Marino Tv. Di seguito le sue parole sull’annata appena vissuta, ile il futuro. ANNATA E MONDIALI – «È stata una grande emozione, anche inaspettata, ma sono cose che ti porti dentro per tutta la carriera. Per me è stato un anno incredibile da ogni punto di vista. Devo ringraziare tutti in Nazionale per la fiducia e per avermi permesso di esprimermi al meglio, ho saputo che avrei giocato titolare con l’Argentina poche ore prima del match, mi batteva forte il cuore, e ancora di più quando siamo entrate in campo. Nella prima ...