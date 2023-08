Iraq | vietata la parola “omosessualità” | al suo posto va usata “devianza sessuale”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’autorità di regolamentazione dei media inmartedì 8 agosto ha ordinato a tutte le organizzazioni della stampa e dei social network “di non usare il termine ‘’“. Al suodovranno invece utilizzare la “dicitura corretta”, ovvero ““. Lo si legge in una dichiarazione, in lingua araba, riportata dalla Cnn. La nuova misura è stata annunciata dall’autorità di regolamentazione dei media inA confermare la novità anche un portavoce del governo, il quale ha dichiarato che la sanzione per la violazione della norma non è ancora stata stabilita, ma potrebbe includere una multa. Vietati i termini “” e “genere” Il relativo documento della Commissione irachena per le comunicazioni e i media afferma che anche l’uso della ...