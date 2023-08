L'autorità di regolamentazione dei media inmartedì 8 agosto ha ordinato a tutte le organizzazioni della stampa e dei ...... contro la quale èogni opinione contraria. L'ovvio difetto di questa hybris è che richiede ... In, il "pugno corazzato" ha colpito facilmente le formazioni di carri armati iracheni: Si ...... contro la quale èogni opinione contraria. L'ovvio difetto di questa hybris è che richiede ... In, il "pugno corazzato" ha colpito facilmente le formazioni di carri armati iracheni: Si ...

Iraq, vietata la parola "omosessualità": al suo posto va usata "devianza sessuale" 9 Luce

In un Iraq sempre più omobitransfobico, oggi si vota per definitre ufficialmente l'omosessualità una devianza.Proibito anche sui social e nelle app, che dovranno parlare di devianza sessuale. In Iraq bandito anche in vocabolo gender.