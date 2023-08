(Di mercoledì 9 agosto 2023)persone condannate alla pena di morte persono state impiccate in mattinata a, nella provincia dell'Azerbaigian orientale in. Glierano stati arrestati quattro giorni ...

persone condannate alla pena di morte per stupro sono state impiccate in mattinata a Marand, nella provincia dell'Azerbaigian orientale in...geopolitiche e di sicurezza nazionale rispetto alle preoccupazioni economiche negli ultimio ... Xi spera di costruire una coalizione di Stati autocratici, tra cui Russia,e Pakistan, per ...Nell'ultima stesura la pena diventa daiai dieci anni di carcere per essere uscite di casa ... l'rimarrà in bilico, sempre a un passo da una crisi interna. E' già successo alla fine del ...

Iran: cinque uomini impiccati per stupro a Marand La Prealpina

Cinque persone condannate alla pena di morte per stupro sono state impiccate in mattinata a Marand, nella provincia dell'Azerbaigian orientale in Iran. Gli uomini erano stati arrestati quattro giorni ...Il leader del golpe nigeriano, il generale Abdourahamane Tiani, ha nominato primo ministro l'economista ed ex ministro delle finanze Mahamane Lamine Zeine. La nomina è stata annunciata in un… Leggi ...