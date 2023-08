...e offensivo "E' un centrocampo dinamico come vuole. ... che idea si è fatto sul mercato Osimhen può accettare l'"De ... ha tutte le potenzialità per diredi dire che ci pensa ...CDS - ADL vuole Veiga. Si aspetta il si di Zielinski. Lo riporta il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. '...'... Spazio anche'Inter: 'fino al 2025. Arriva Audero' . Si ...La Roma saluta Ibanez (anche lui in) e spinge per ... Punti chiave 21:14 Inter, tutto fatto per il rinnovo di21:01 L'...34 Napoli, dalla Nigeria: "Osimhen dice sì'Al Hilal" 08:40 ...

Inzaghi, il no all’Arabia e il retroscena con CR7! Inter 2025 - CdS Inter-News.it