Interruzione Alta Velocità | identificato l’uomo dell’incursione in galleria | «È un militante anarchico-antagonista»

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La Digos di Firenze e la Polfer toscana, coordinati dalla Questura, avrebbel’autoreinche nella serata di martedì 8 agosto ha causato l’della circolazione dell’tra Bologna e Firenze, provocando ritardi fino a 300 minuti. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un uomo, undell’area, che dimorava nel centro sociale Corsica di Firenze, sgomberato poche ore prima dalla polizia. Gli inquirenti erano orientati a un collegamento tra gli sgomberi effettuati in mattinata e il blitz in, una sorta di ritorsione degli ambienti anarchici.avrebbe danneggiato le telecamere di videosorveglianza e ...

... della Polizia Ferroviaria del Compartimento della Toscana è arrivata sul tavolo del procuratore aggiunto Luca Tescaroli poche ore dopo l', avvenuta sulla tratta della linea dell'...... coordinati dalla Questura, avrebbe identificato l'autore dell' incursione in galleria che nella serata di martedì 8 agosto ha causato l'della circolazione dell'velocità tra Bologna ...Sono i reati per cui la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine per l'della lineaVelocità avvenuta ieri dopo la segnalazione di persone in una galleria e una ...

Stop Alta Velocità in galleria Bologna-Firenze, indagini per terrorismo ed eversione Il Sole 24 ORE

Attentato alla sicurezza dei trasporti, aggravato dalla finalità di terrorismo ed eversione. Sono le ipotesi di reato su cui la Direzione ...La Digos della Questura di Firenze ha identificato il presunto autore dell’incursione nella galleria dell’Alta Velocità che ha causato ieri, 8 agosto 2023, l’interruzione della ...