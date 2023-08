Intercettazioni | Zanettin | ' bene intervento contro mafia dubbi su uso decreto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - “Il nuovovarato dal consiglio dei Ministri prevede che lesi possano utilizzare anche con riferimento ai reati con aggravante mafiosa, il 416 bis. Quando si tratta di, Forza Italia non può che essere del tutto intransigente”. Lo ha affermato a Rainews24 il senatore di Forza Italia Pierantonio. “Da giurista –ha aggiunto- manifesto piuttosto una perplessità sul metodo, più che sul merito, ossia sulla scelta di intervenire con unlegge per sanare un contrasto giurisprudenziale. Sicuramente Nordio, che è un ministro molto pragmatico, ha voluto risolvere in maniera concreta e immediata la questione e sulla norma specifica noi non possiamo che essere d'accordo".