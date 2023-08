Inter | Zanetti duro su Lukaku | “Lui può andare dove vuole”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Molto spesso il calciomercato ci regala grandi sorprese accompagnate spesso da grandi telenovele che si vengono a creare durante l’estate. Ovviamente stiamo parlando della pazza suggestione che si è venuta a verificare col passare del tempo trae la Juventus, con il belga che avrebbe completamente aperto ai bianconeri per iniziare una trattativa pervia dall’. In merito alla situazione si è espresso il vicepresidente dei neroazzurri Javierusando parole al veleno contro l’attaccante ex Everton.In unvista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport il vicepresidente dell’Javierha detto il suo pensiero su Romelue sul probabile passaggio alla Juventus. Ecco le parole ...

' Lukaku Per ciò che l'ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di comportamento. Come professionista e uomo. ... Ci è andato giù durissimo Javiercontro l'ex attaccante nerazzurro, ...La passione per l'e un Tapiro d'oro Era il 1995 quandoha cominciato a giocare nell'e da allora non ha più smesso fino al 2014, anno in cui si è ritirato. Ma dalla squadra non si ..."Per ciò che l'ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di comportamento, come professionista e come uomo" , ha commentato Javierin un'intervista concessa a la Gazzetta dello ...

Romelu Lukaku umiliato da Javier Zanetti: "Che uomo è" Liberoquotidiano.it

Il centravanti belga si è rivisto a Cobham per la prima volta dopo il prestito all'Inter: resta in attesa delle mosse della Juventus.Era arrivato per fare la star, forte della "raccomandazione" di Sivori, ma in campionato non giocò mai, collezionò invece uno scampolo di partita in Coppa Uefa, contro il Lugano, e uno in Coppa Italia ...