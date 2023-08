Inter | Sky | sovraccarico muscolare per Lautaro Martinez | niente amichevole con il Salisburgo

(Di mercoledì 9 agosto 2023)non scenderà in campo quest’oggi alla Red Bull Arena nella sfidache vedrà l’sfidare il. Un leggeroper l’attaccante argentino, riporta questa mattina Sky Sport. Il capitano nerazzurro, rimasto a lavorare presso il centro sportivo di Appiano Gentile, non appare in dubbio in vista dell’esordio in campionato tra dieci giorni contro il Monza. SportFace.

... si rincorrono le voci di un possibile flirt tra i due Galeotto fu il matrimonio di Lautaro Martinez, l'amico e compagno di squadra all'di Romelu Lukaku , che lunedì scorso ha festeggiato l'......pensa a Rozzano FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca San Siro, per Sala "Milan everso stadio in aree fuori Milano" I due club meneghini sempre più distanti da ...Anche se non dovessi avere un ruolo o stare fuori dal club, non posso togliermi questi colori", le parole del vicepresidente dell'nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Zanetti ...

Amichevoli Serie A: Juve, Inter, Atalanta, Roma e Napoli (in pay-per-view) su Sky Sky Sport

Scopri dove vedere in diretta la partita Salisburgo-Inter, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...Oggi mercoledì 9 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande attesa per la super sfida tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini: finalmente il derby si materializza al secondo turno del Masters ...