Inter | primo contratto per un portiere

Commenta perSubito Yann Sommer tra i pali dell'per l'amichevole contro il Salisburgo in programma oggi alle 19. Secondo quanto riportato da Sky Sport , ci sarà l'esordio del nuovo portiere titolare ......e nel 2021 aveva dato parere negativo alla richiesta del Comune di Milano di vincolare il... Sono convinto che almeno l'vi prenderà parte. Ai tifosi - aggiunge - se davvero ci tenete al ...Commenta perIl Sassuolo cerca dei terzini sul mercato. Per la fascia sinistra viste le difficoltà per ... cercato pure dal Genoa) dalla Ternana con l'ok dell'che vanta un diritto di ...

Inter, UFFICIALE: primo contratto da professionista per Calligaris, i dettagli fcinter1908

L'Inter, nella serata di mercoledì 9 agosto, se la vedrà con il Red Bull Salisburgo nella penultima amichevole prima del debutto in campionato con il Monza, in programma sabato 19 agosto. Il calcio d' ...Dopo il lungo ed estenuante corteggiamento verso Yann Sommer concluso con la firma sul contratto avvenuta nella giornata di Lunedì e l'arrivo imminente di Emi ...