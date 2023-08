Inter | Lautaro salta il Salisburgo | gioca Correa | Inzaghi lancia Sommer

... si rincorrono le voci di un possibile flirt tra i due Galeotto fu il matrimonio diMartinez, l'amico e compagno di squadra all'di Romelu Lukaku , che lunedì scorso ha festeggiato l'...... 'Ha fatto i passi giusti, con umiltà: sono felice per il cammino di. Deve confermare la ... Il vicepresidente dell'ha poi parlato così di Simone Inzaghi, che presto rinnoverà ...Parole di Javier Zanetti , bandiera dell'e attuale vicepresidente del club, a proposito del ... Tra i temi affrontati anche la "promozione" diMartinez a capitano, mister Inzaghi e molto ...

Inter, Zanetti: 'Lautaro esempio, traditi da Lukaku. Simone Inzaghi come Gigi Simoni' Calciomercato.com

Il capitano nerazzurro non giocherà l'amichevole contro il Salisburgo per precauzione, pronto per il Monza. Il capitano nerazzurro non giocherà l'amichevole contro il Salisburgo per precauzione, pront ...Lautaro Martinez salterà l'amichevole dell'Inter in programma contro il Salisburgo. L'argentino ha rimediato un leggero sovraccarico e rimarrà a Milano ad allenarsi non prendendo parte alla trasferta ...