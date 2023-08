Inter | i nerazzurri si muovono per Taremi | la richiesta del Porto

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’è alla ricerca di un attaccante e starebbe sondando diversi nomi: nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni perL’è alla ricerca di un attaccante e starebbe sondando diversi nomi: nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni per. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ilnon scende sotto i 30 milioni per l’attaccante.

SALISBURGO -Anche l'giocherà mercoledì 9 agosto ; dopo la tournée in Giappone, itornano in Europa, dove affronteranno in Salisburgo alle 19 . L'amichevole sarà visibile ...Sono tanti i nomi che sono circolati nelle ultime settimane riguardo l'attacco dell'. Ihanno provato ad allargare il più possibile il campo d'azione. La scelta sembrava caduta su ...L'continua a lavorare per regalare a Simone Inzaghi un attaccante e nelle ultime ore ha avuto ... bisognerà dunque vedere se iprocederanno o meno a un'offerta ufficiale e su chi ...

Salisburgo-Inter: orario, dove vederla in tv e la probabile formazione nerazzurra 90min.com

Mercato Inter, ore frenetiche per la squadra nerazzurra: il prossimo colpo è un ex Milan e rappresenta un nome nuovo per i milanesi ...La richiesta dei nerazzurri è di 12 milioni di euro ... (Valentino Della Casa — redazione gianlucadimarzio.com) L’Inter lavora per l’attacco. Il primo nome è quello di Balogun dell’Arsenal per cui gli ...