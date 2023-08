Leggi su internazionale

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Otto paesi sudamericani lanciano un’alleanza per proteggere l’Amazzonia, l’Ohio respinge una mozione repubblicana che avrebbe reso l’aborto più difficile, diecimila ettari di foresta distrutti dagli incendi in Portogallo, le elezioni parlamentari in Polonia si terranno il 15 ottobre. Leggi