Inondazioni in Cina | la citta' di Zhouzhou dopo il passaggio del tifone Doksuri

La citta' di Zhuozhou, nella provincia cinese di Hebei, e' ricoperta di acqua, fango e detriti, a seguito di violent acquazzoni nel nord della. Almeno 62 persone sono morte a causa del maltempo causato dal passaggio del tifone Doksuri. 9 agosto 2023Decine di persone sono finora morte nellenel nord della, con Pechino che venerdì scorso ha stimato in 147 morti o dispersi il bilancio dei recenti disasti naturali, mentre il ...In, le norme in tema di alluvioni prevedono l'apertura di zone di controllo dove l'acqua può essere incanalata nel caso in cui lesuperino i limiti di sicurezza dei bacini ...

Le alluvioni nel nord della Cina hanno causato molti danni Il Post

La citta' di Zhuozhou, nella provincia cinese di Hebei, e' ricoperta di acqua, fango e detriti, a seguito di violent acquazzoni nel nord della ...Finora si è registrata la morte di almeno 30 persone e lo sfollamento di circa un milione e mezzo. La provincia di Hebei ha dovuto sopportare alcune delle conseguenze più pesanti a causa ...