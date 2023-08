Innamorarsi di nuovo fa paura Ma è più bello e ti spieghiamo perché

Leggi su dilei

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Non sono ancora pronta: quante volte lo abbiamo pensato, riguardo all’amore? Quante volte dopo la fine di una storia, nonostante il tempo passato, abbiamo tirato il freno nel conoscere qualcun altro e nel lasciarci andare ai nostri sentimenti? È normale, attenzione: un cuore ferito ha sempre bisogno di ricucirsi e mettersi in sesto prima di librarsi nuovamente in volo. Eppure,diè qualcosa di bellissimo, qualcosa che non dovremmo assolutamente precluderci. E a dirlo è anche chi ha fatto della psicologia il suo pane quotidiano. Ebbene sì: su Psychology Today John Kim, noto anche come The Angry Therapist, ha rivelato che ci sono una serie di ragioni importantissime per cuidiè un esperienza meravigliosa che può, addirittura, superare in intensità qualsiasi innamoramento precedente, ...