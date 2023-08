Infortunio Lautaro | niente Salisburgo | come sta il capitano dell’Inter

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 agosto 2023)per l’attaccante argentino: ecco le condizioni delSimone Inzaghi non avrà a disposizioneMartinez perper l’amichevolecontro il. Ilnerazzurro ha infatti rimediato un leggero sovraccarico e non partirà per la trasferta austriaca. Lo riferisce Sky Sport.