Incontro Putin-Zelensky | si muovono gli emiri | il piano per la pace

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nella possibile mediazione tra Russia e Ucraina scendono in campo gli Emirati arabi uniti che si candidano a ospitare unche avrebbe una portata storica tra Vladimire Volodymyr. Il vertice tra i leader russo e ucraino potrebbe avvenire durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop 28) che si terrà il prossimo novembre a Dubai. Ad anticiparlo è la testata francese L'Orient-Le Jour riferendo che il presidente emiratino Mohammad ben Zayed è già al lavoro per «organizzare l'tra il presidente russo Vladimire il presidente ucraino Volodymyr, su richiesta di Papa Francesco». A far trapelare la notizia sono stati «diplomatici occidentali e arabi», scrive il quotidiano, spiegando come l'iniziativa risponda a ...