Incidente sul lavoro a Santa Croce sull’Arno | operaio muore nel depuratore Grave un collega

Il comune di Santa Croce sull'Arno, provincia di Pisa, dove è avvenuto l'lavoro In conseguenza dell'uno dei due operai, entrambi dipendenti di Acquarno, è morto, mentre l'...Tragedia a Santa Croce sull'Arno. Un altro operaio è ferito gravemente... capo della Lka, incarica il comandante Erik Maes e il capitano Franz Agerland di indagarecaso. Nel frattempo, la giudice Camille Hartmann di Strasburgo, sospesa a causa di un...

Incidente sul lavoro, cade nella vasca del depuratore: morto un operaio LA NAZIONE

Un morto e un ferito grave in un incidente sul lavoro in provincia di Pisa: i due operai sono caduti in una vasca di depurazione ...Incidente questa mattina, mercoledì 9 agosto 2023, in via XXV Aprile, nella zona industriale, a Busano. A scontrarsi una motocicletta e una Toyota ...