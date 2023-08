Incidente a Ponteranica | feriti tre ragazzi | uno è grave

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 9 agosto 2023). Tre giovani sono rimasti coinvolti in unnella tarda serata di martedì in via Maresana a. Il sinistro è avvenuto alle 22.30, sembra che abbia coinvolto soltanto il mezzo su cui viaggiavano i tre: due diciottenni e un diciannovenne. Soccorsi dalle ambulanze del 118, sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni e alla clinca Gavazzeni di Bergamo: uno di loro è, per gli altri codice giallo e verde. Per verificare la dinamica dell’, in via Maresana sono giunti i carabinieri della Tenenza di Zogno.