Incendio in Francia | Alsazia | in un centro per disabili si temono 11 morti | video

(Di mercoledì 9 agosto 2023) È divampato un gravestamattina nelle prime ore del mattino in una pensione francese di Wintzenheim che ospita, in. Sarebbero 11 i dispersi dele si teme che siano deceduti. Il rogo, come riferiscono i media francesi, si è sviluppato in un casolare di circa 500 metri quadrati che offre alloggi per adulti con lievi handicap, non lontano dalla città di Colmar. L'è stato domato da una settantina di vigili del fuoco mentre la Prefettura ha mobilitato almeno 40 unità della gendarmeria locale.

Nelle immagini i vigili del fuoco cercano di domare l'in una struttura vicino a Colmar, in Alsazia, nell'ovest della, dove un gruppo di persone con disturbi dell'apprendimento stava trascorrendo le vacanze. Il centro ha preso fuoco alle ...... nei pressi di Colmar in Alsazia (regione della), dove nelle prime ore di questa mattina, all'alba, e' divampato un. E secondo le autorita' locali si teme che le persone che mancano ......alle vittime" E' di almeno nove morti il bilancio delle vittime del terribiledi questa mattina in una struttura per disabili a La Forge, nella zona di Wintzenheim, nel nordest della,...

Francia, incendio in un centro disabili in Alsazia: è strage TGCOM

Nove corpi senza vita sono stati individuati da un drone presso il centro per disabili mentali distrutto da un incendio all'alba vicino a Colmar, in Francia. Lo ha detto all'Afp il vicesindaco della ...Roma, 9 ago. (askanews) - Nelle immagini i vigili del fuoco cercano di domare l'incendio in una struttura vicino a Colmar, in Alsazia, ...