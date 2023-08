Incendio in Alsazia | la procura conferma | 11 morti in un centro per disabili

(Di mercoledì 9 agosto 2023) su Tg. La7.it - Un graveè divampato stamattina nelle prime ore del mattino in una pensione che ospita. Sono 11 le persone morte neldi Wintzenheim, i n ...

Altre 17 persone sono state evacuate dalla struttura a Wintzenheim, nei pressi di Colmar, in. I morti confermati sono 11. La struttura colpita dall'è un centro vacanze per adulti ...Un graveè divampato stamattina nelle prime ore del mattino in una pensione che ospita disabili. Sono 11 le persone morte nel centro di Wintzenheim, i n. Il rogo, riferiscono i media francesi,...... nelle operazioni di soccorso sono intervenuti oltre 70 vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme evitando che l'potesse propagarsi ulteriormente. Anche il primo ministro ...

Francia, incendio in un centro disabili in Alsazia: undici morti TGCOM

«Abbiamo individuato nove corpi e ne stiamo ancora cercando due», ha riferito all'AFP il tenente colonnello Philippe Hauwiller, responsabile dell'operazione di salvataggio.È divampato un grave incendio stamattina nelle prime ore del mattino in una pensione francese di Wintzenheim che ospita disabili, in Alsazia (Panorama) Ancora una persona risulta dispersa e le ...