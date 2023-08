Incendio in Alsazia | 9 corpi ritrovati

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Novesenza vita sono stati individuati da un drone presso il centro per disabili mentali distrutto da unall'alba vicino a Colmar, in Francia. ha detto all'Afp il vicesindaco della ...

Nove corpi senza vita sono stati individuati da un drone presso il centro per disabili mentali distrutto da unall'alba vicino a Colmar, in Francia. ha detto all'Afp il vicesindaco della città di Wintzenheim, Daniel Leroy.12.30 Francia,in struttura disabili Undici persone risultano disperse dopo che unè scoppiato intorno alle 6.30 di questa mattina in una struttura per persone con disabilità ...'SkyTg24' aggiunge ulteriori dettagli sull'divampato in una struttura per disabili a Wintzenheim, in, nel nord - est della Francia: le autorità locali temono che le persone disperse ...

