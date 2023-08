Incendi in Portogallo | Canadair in azione vicino a Odemira

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Centinaia di vigili del fuoco combattono uno che ha bruciato per quattro giorni nel sud del. Il Paese sta soffocando in un'ondata di caldo che ha innescato allerte meteorologiche ...

Il fuoco continua a bruciare ampie porzioni di territorio delcontinentale. Sono decine glida nord a sud e migliaia i vigili del fuoco sul terreno: un migliaio solo a Odemira, ...Le alte temperature e i forti venti, che alimentano le fiamme dei roghi, non aiutano di certo i pompieri e i vigili del fuoco al lavoro per combattere glinel sud - ovest del, ...... Francia, Grecia, Italia,e Spagna, tra i Paesi più a rischio. La nuova fornitura di aerei Secondo l'attuale sistema, i governi nazionali sono responsabili della risposta aglisul ...

In Portogallo 14 incendi attivi,1400 persone evacuate in Algarve Agenzia ANSA

Centinaia di vigili del fuoco combattono un incendio che ha bruciato per quattro giorni nel sud del Portogallo. Il Paese sta soffocando in ...Indice massimo di rischio incendio nel Medio e Alto Tago, in Algarve e nelle zone interne del centro e del nord ...