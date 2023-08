In Valle Telesina una sede sovracomunale del Pd | sarà intitolata a David Sassoli

- - > Torna la Sagra degli Antichi Sapori a Gioia Sannitica, il Matese si riappropria della kermesse enogastronomica per eccellenza tanto dell'Alto Casertano quanto della vicina, giunta quest'anno alla sua 24esima edizione. Un Ferragosto succulento nei sapori e per i tanti palati esigenti che solo al fresco di Gioia Sannitica riescono a trovare piena ...... invece, per Vinalia Kids, dalle ore 17 alle 19, spazio alla lettura con i volontari e le volontarie del punto lettura "Nati per leggere" di San Lorenzo Maggiore attivo per tutta la. ...... invece, per Vinalia Kids , dalle ore 17 alle 19, spazio alla lettura con i volontari e le volontarie del punto lettura " Nati per leggere " di San Lorenzo Maggiore attivo per tutta la

Furti e spaccio, controlli a tappeto in valle Telesina ilmattino.it

Trentacinque pattuglie collocate strategicamente nell'area di ben 21 Comuni: sono le forze messe in campo dalla Compagnia di Cerreto Sannita che, su disposizione del ...“Sono trascorse solo poche ora dall’annuncio del governo sulla rimodulazione dei fondi del PNNR e già gli enti locali sono sul piede di guerra dato che tale manovra graverebbe sulla testa di tutti ed ...