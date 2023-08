In udienza dal Papa i ciclisti di Athletica Vaticana "reduci " dai mondiali di Glasgow

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) -Francesco ha ricevuto instamani idiche, nei giorni scorsi, hanno partecipati ai Campionati del mondo di ciclismo a. Lo fa sapere. "In particolare ilha firmato la bicicletta - donata da Pinarello - con la quale Rien Schuurhuis ha corso il Mondiale, domenica scorsa, andando anche in fuga, e che sarà messa all'asta per sostenere il servizio del Dispensario pediatrico vaticano Santa Marta in favore di 500 famiglie povere con bambini piccoli. Le modalità dell'asta solidale saranno rese note nei prossimi giorni da". "Idella 'sua' squadra hanno raccontato a ...

Negli anni 80 Michele Praticò ha con il Papa Giovanni Paolo II al quale fa dono di una splendida opera titolo " Verso la Speranza " ancora oggi esposta in Vaticano. L'opera " Donna nel ...

