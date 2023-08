In udienza dal Papa i ciclisti di Athletica Vaticana “reduci ” dai mondiali di Glasgow

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) –Francesco ha ricevuto instamani idiche, nei giorni scorsi, hanno partecipati ai Campionati del mondo di ciclismo a. Lo fa sapere. “In particolare ilha firmato la bicicletta – donata da Pinarello – con la quale Rien Schuurhuis ha corso il Mondiale, domenica scorsa, andando anche in fuga, e che sarà messa all’asta per sostenere il servizio del Dispensario pediatrico vaticano Santa Marta in favore di 500 famiglie povere con bambini piccoli. Le modalità dell’asta solidale saranno rese note nei prossimi giorni da”. “Idella ‘sua’ squadra hanno raccontato a Francesco ...

2018, infatti, Autostrade ha disseminato di cantieri e lavori la rete autostradale nel ... dopo il rinvio della primafissata a febbraio, una nuova, infatti, è stata fissata per il ...Il Papa, al termine dell'generale, ha assicurato la sua preghiera per le vittime della frana nel nord della Georgia e le violente inondazioni in città slovene che hanno causato morti, dispersi e distruzioni materiali: ...- - > Gli atleti ricevutiPapa - Vatican Media . Papa Francesco ha ricevuto instamani i ciclisti di Athletica Vaticana che nei giorni scorsi hanno partecipato ai Campionati del mondo di ciclismo a Glasgow. In ...

Papa Francesco: la Gmg ha mostrato che un altro mondo è possibile Avvenire

Papa Francesco ha ricevuto in udienza stamani i ciclisti di Athletica Vaticana che ... vissuta in comunione con la Giornata mondiale della gioventù a Lisbona. A partire dalla gara "Gran fondo", ...“Ho visto un cucciolo impaurito”. Ecco come Nancy Pelosi, democratica di San Francisco ed ex speaker della Camera, ha commentato l’aspetto di Donald Trump in un’intervista alla Msnbc il giorno dell’ud ...