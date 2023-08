In udienza dal Papa i ciclisti di Athletica Vaticana “reduci ” dai mondiali di Glasgow

(Di mercoledì 9 agosto 2023)Francesco ha ricevuto instamani idiche, nei giorni scorsi, hanno partecipati ai Campionati del mondo di ciclismo a. Lo fa sapere. “In particolare ilha firmato la bicicletta – donata da Pinarello – con la quale Rien Schuurhuis ha corso il Mondiale, domenica scorsa, andando anche in fuga, e che sarà messa all’asta per sostenere il servizio del Dispensario pediatrico vaticano Santa Marta in favore di 500 famiglie povere con bambini piccoli. Le modalità dell’asta solidale saranno rese note nei prossimi giorni da”. “Idella ‘sua’ squadra hanno raccontato a Francesco l’esperienza ai ...

Papa Francesco ha ricevuto instamani i ciclisti di Athletica Vaticana che, nei giorni scorsi, hanno partecipati ai Campionati del mondo di ciclismo a Glasgow. Lo fa sapere Athletica Vaticana. "In particolare il Papa ha ...Il procedimento giudiziario in questione - va precisato - non è ancora arrivato all'... Ebbene, 'considerando che la distanza effettiva dell'impiantocentro abitato di Salve è di circa mille ...Sono le parole di papa Francesco all'del mercoledì, che oggi ha ripreso dopo la pausa ... affidabile; e questa non viene da una gioventù qualsiasi, ma dalla gioventù animataVangelo, dai ...

In udienza dal Papa i ciclisti di Athletica Vaticana "reduci " dai ... Adnkronos

Papa Francesco ha ricevuto in udienza stamani i ciclisti di Athletica Vaticana che, nei giorni scorsi, hanno partecipati ai Campionati del mondo di ...Papa Francesco ha ricevuto in udienza stamani i ciclisti di Athletica Vaticana che, nei giorni scorsi, hanno partecipato ai Campionati del mondo di ciclismo a Glasgow. (ANSA) ...