In Ucraina sarà escalation o trattativa | il 4 novembre facciamo una mobilitazione pacifista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ci hanno raccontato per mesi che la controffensivaavrebbe sfondato e che avrebbe ricacciato i russi anche dalla Crimea. A distanza di due mesi dall’inizio della controffensiva le linee di confine continuano ad essere quelle di prima, con due enormi differenze. La prima è la carneficina che hanno subito i soldati ucraini mandati a morire in assalti ripetuti e senza senso. Stiamo parlando di decine e decine di migliaia di persone che sono morte nel tentativo di attaccare le prime linee difensive russe: come nella prima guerra mondiale i fanti erano mandati allo sbaraglio sotto il fuoco delle mitragliatrici nemiche, qui i soldati ucraini sono mandati al macello dentro blindati e carri armati che vengono regolarmente distrutti dall’artiglieria e dai droni “suicidi” russi. In pochi sono riusciti a vedere la prima linea difensiva russa, ma in compenso la “terra di ...