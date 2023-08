“In rianimazione” | Messina Denaro appeso ad un filo? Le condizioni di salute

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Matteo, operato nel pomeriggio di ieri, dovrebbe restare ricoverato per alcuni giorni nel reparto di. Difficile stabilire se il detenuto al 41bis verrà poi trasferito nella cella ospedaliera dell'ospedale dell'Aquila oppure riportato direttamente nel carcere di massima sicurezza di Preturo che dista sette chilometri dal nosocomio. Il ricovero d'urgenza per un blocco intestinale era avvenuto a poche ore di distanza dall'appello lanciato dai suoi avvocati, la nipote Lorenza Guttadauro e Alessandro Cerella di Vasto, sull'aggravamento del quadro clinico: sono pronti a presentare al Tribunale della Libertà una istanza di sospensione della misura cautelare con ricovero in ospedale dove poter ricevere una migliore assistenza. Nelle stesse ore sono emersi i contenuti del primo interrogatorio reso il 13 febbraio ...

