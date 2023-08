In quest’estate cheta si nascondono pericoli e minacce Parto dai cinesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Agosto capo di inverno, dicevano i vecchi e in effetti l’estate sta finendo tra incendi e grandinate ma senza grossi scossoni politici e sociali. Chi guarda, per antico costume, i tg della sera alla mezza pensione Miramare di Rimini si tranquillizza con la solita sequenza: Mattarella, Ucraina e Sangiuliano che fa sfoggio di cultura, quella che ha. Ma sotto l’acquasi. Partiamo dai. Secondo i dati Eurostat tra il 2010 e il 2020 la Germania ha incrementato il proprio business con la Cina del 52,9%, raggiungendo un volume pari al 5,3% del proprio Pil. L’Olanda lo ha incrementato del 92%, la Francia del 55%, la Spagna del 79,2% e la Grecia del 78,2%. E l’Italia? Del 20,3%, ma in compenso ogni volta che in Italia si parla di Cina ...