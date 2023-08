In Ohio vincono i difensori del diritto all’aborto | sconfitta per i repubblicani

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ini sostenitori delhanno messo a segno una vittoria. Gli elettori dello Stato, infatti, con un voto straordinario hanno respinto una proposta che avrebbe reso più difficile approvare emendamenti e modificare la Costituzione. A novembre è previsto un voto sull’interruzione di gravidanza, che ha l’obiettivo di alleggerire le dure restrizioniin vigore nello Stato. La proposta che non è passata, sostenuta dai, prevedeva di aumentare la soglia per l’approvazione di un emendamento alla Costituzione dal 50% al 60% dei voti. IndelIl 56,5% degli abitanti ha votato contro la proposta. E la partecipazione è stata molto ...

Vittoria per i sostenitori del diritto all'aborto in. Gli elettori dello Stato hanno respinto una misura che avrebbe reso pi difficile modificare la Costituzione in vista di un voto sull'interruzione di gravidanza a novembre. Il 56,5% degli ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Ini sostenitori del diritto all'aborto hanno messo a segno una vittoria. Gli elettori dello Stato, infatti, con un voto straordinario hanno respinto una proposta che avrebbe reso più difficile ...Vittoria per i sostenitori del diritto all'aborto in. Gli elettori hanno respinto una misura che avrebbe reso più difficile modificare la Costituzione in vista di un voto sull'interruzione di gravidanza in programma a novembre per alleggerire le ...

Usa, stop a proposta repubblicana: in Ohio vincono i sostenitori del diritto all’aborto Sky Tg24

È stata respinta una proposta dei Repubblicani che avrebbe reso più difficile cambiare la Costituzione e inserirvi nuove tutele per le donne ...Vittoria per i sostenitori del diritto all'aborto in Ohio. Gli elettori dello Stato hanno respinto una misura che avrebbe reso più difficile modificare la Costituzione in vista di un voto sull'interru ...