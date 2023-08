In Calabria un drone scopre un bimbo di 10 anni appiccare un incendio | la denuncia di Occhiuto

(Di mercoledì 9 agosto 2023) su Tg. La7.it -incendi a 10, sotto ordine del nonno. È successo in questi giorni in, dove undella task force regionale ha scoperto un bambino ...

Appiccare incendi a 10 anni, sotto ordine del nonno. È successo in questi giorni in, dove undella task force regionale ha scoperto un bambino mentre accendeva diversi roghi in un bosco , a poca distanza dal trattore del nonno. Nelle immagini delsi vede il ...Così su Facebook il governatore dellaRoberto Occhiuto, postando il video ripreso daldella task force regionale. "Alcuni dicono che non sono piromani ma incendiari: sono comunque ...L'uomo reagisce imprecando contro il, ilriprende il baby piromane di 10 anni 'Si può chiedere a un bambino di 10 anni - si domanda Occhiuto che contro chi incendia e deturpa l'...

Incendi, drone scopre un bimbo piromane: presidente Calabria posta video su Facebook ilgazzettino.it

La denuncia del presidente Occhiuto che posta le immagini su Facebook. “Era con il nonno, come si fa a dire a un bambino di 10-12 anni di appiccare il fuoco”. In due settimane scoperti 32 piromani ...(Adnkronos) - "Drone scopre un bambino di 10 anni mentre appicca il fuoco. Ad oggi abbiamo beccato 32 piromani. Non ci fermiamo". Così su Facebook il governatore della Calabria Roberto ...