In Argentina la campagna elettorale chiusa in anticipo per la morte di un 11enne scippata a Buenos Aires

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Una rapina sta scuotendo ladelle primarie presidenziali di domenica in. Un bambina di 11 anni vittima è morta dopo aver battuto la testa mentre due ragazzi in scooter tentato di rubarle lo zaino con il cellulare. Tutto è avvenuto nelle prime ore di mercoledì mattina vicino a una scuola del municipio di Lanus, una delle zone più calde dell’hinterland della città di. Lo scippo è stato ripreso da una videocamera di sorveglianza: nei fotogrammi si vedono due persone su una motocicletta che nel tentativo di sottrarre alla bambina lo zaino con il cellulare la fanno cadere violentemente a terra sbattendo la testa. La ragazzina, rimasta incosciente, è morta poche ore dopo in ospedale per un arresto cardiaco prodotto del grave trauma cranico sofferto. Il decesso ha ...

La morte di una bambina di 11anni, avvenuta per un tentativo di furto, ha generato una profonda rabbia e commozione in, paralizzando laelettorale in vista delle primarie presidenziali di domenica. L'episodio è avvenuto nelle prime ore della mattina nei pressi di una scuola del municipio di Lanus, ...Gli effetti sullaelettorale Indomenica 13 agosto sono in programma le primarie che decideranno i candidati presidenziali per ogni partito, in uno scenario di forte crisi

L'episodio è avvenuto nelle prime ore della mattina nei pressi di una scuola del municipio di Lanus, una delle zone più calde dell'hinterland della città di Buenos Aires ...Lo scooter si avvicina a forte velocità, un ragazzino strappa lo zaino a una bimba che sta andando a scuola, alle 7,30 del mattino. Ma la piccola Milena muore a soli 11 anni battendo la testa ...