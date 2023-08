(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ilalbanese Ediin un post su Instagram: «Nel 1991 gli albanesi partivano per l’Italia, nel 2023 glipartono inper l’. E non si è ancora visto niente»

«In Albania ora vengono in ferie gli italiani»: il premier Rama ironizza sull’esodo del ‘91 Corriere della Sera

