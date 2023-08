Immissioni in ruolo Ata | come fare la domanda | video guida con Raimondo Uil Scuola Rua LIVE Mercoledì 9 agosto alle 16 | 00

Le lamentele, espresse dai sindacati sono svariate e di varia natura: dalleininsufficienti e organizzate con modalità non più adeguate al numero eccessivo di scuole in reggenza , ...Incarichi perTerminate le operazioni diinordinarie (salvo eventuali surroghe), è in corso lo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia e relativo elenco aggiuntivo per l'...Inizia la mini call veloce. È un momento importante per assegnare gli ultimi posti residuali delleinsul sostegno. È un provvedimento che ha voluto ANIEF e ANIEF si è battuta anche affinché gli insegnanti specializzati all'estero potessero partecipare". È quanto fa sapere il ...

Flc Cgil sul piede di guerra: è stato assegnato soltanto un terzo delle cattedre necessarie agli istituti pistoiesi per settembre. Lucia Bagnoli: "Bisogna cambiare il sistema di reclutamento".Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato il via il 7 agosto all’apertura delle istanze finalizzate alla scelta delle sedi per le immissioni in ruolo del personale ATA. Questo non significa ...