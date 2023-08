Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3 | tutte le anticipazioni sulla nuova stagione

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 9 agosto 2023)3 si appresta a fare il suo debutto in prima serata su Rai Uno: ma cosa accadrà? La fiction con Vanessa Scalera, basata liberamente sui romanzi di Mariolina Venezia, è tra i titoli di punta della2023-2024. Ecco cosa ci sarà da aspettarsi dai prossimi episodi. Nel corso della presentazione dei palinsesti televisivi Rai per la2023-2024 si è parlato anche di3. La serie con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Gallo e Barbara Ronchi ha fatto il suo debutto su Rai Uno il 22 settembre 2019 e ha appassionato i telespettatori, grazie ai toni “sopra le righe” dell’irriverente protagonista, ma non solo. Grazie ai 14 ...