Il vescovo Beschi dalla Gmg | «I giovani | la speranza di una società più giusta»

... il cardinale Oscar Cantoni,di Como, che ha presieduto la Messa; i vescovi di Bergamo, Francesco(che ha tenuto l'omelia), di Vigevano Maurizio Gervasoni (delegato alla Pastorale ...Commentando il Vangelo, ilha sollecitato a non provare la "noia per il pane. Gesù è un pane condiviso che ha il sapore del Paradiso. Si è fatto pane per la gioia dell'intera umanità. ...L'inaugurazione dell'evento è fissata per venerdi 25 agosto, alle 18.30 sotto il portico di Palazzo della Ragione, alla presenza deldi Bergamo, Monsignor Francesco. In attesa del ...

Il vescovo Beschi dalla Gmg: «I giovani, la speranza di una società ... L'Eco di Bergamo

L’INTERVISTA. Il vescovo di Bergamo traccia il bilancio dell’evento: «Un milione e mezzo di ragazzi intorno al Papa, fatto del tutto originale».Dopo l'incontro di Lisbona, 2.300 giovani delle diverse diocesi si sono raccolti nella Sagrada Familia di Barcellona. La messa presieduta da Cantoni. Beschi: "Siate un pane buono per tutti" ...