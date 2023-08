Il Sudamerica alleato contro la deforestazione amazzonica richiama l’Occidente

(Di mercoledì 9 agosto 2023) I Paesini dell’Amazzonia hanno deciso di creare un’alleanza per combattere la, in una dichiarazione congiunta rilasciata durante un vertice tenutosi nella città brasiliana di Belem. L’obiettivo dell’alleanza secondo la dichiarazione firmata da Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela è promuovere la cooperazione regionale nella lotta alla, per evitare che l’Amazzonia raggiunga il punto di non ritorno Si tratta degli otto Paesi che compongono l’Organizzazione del Trattato di Cooperazione(OTCA), istituita nel 1995 con l’obiettivo di preservare questa vasta regione, che ospita circa il 10% della biodiversità mondiale. L’alleanza “mira a promuovere la cooperazione regionale nella lottala ...

...schierato a favore degli interessi dell'imperialismo spagnolo anche in Venezuela e in. A ... i primi per ragioni storiche (ricordiamo Aznardi Berlusconi durante la guerra in Iraq) i ......schierato a favore degli interessi dell'imperialismo spagnolo anche in Venezuela e in. A ... i primi per ragioni storiche (ricordiamo Aznardi Berlusconi durante la guerra in Iraq) i ...

Amazzonia, Paesi sudamericani alleati contro la deforestazione ... Tag24

Gli effetti benefici del caffè sulle malattie degenerative sono oggetto di studio da tempo: oggi vengono confermati dall'Università di Verona ...