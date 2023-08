Il Psg incassa un nuovo no di Mbappè al rinnovo | nei prossimi giorni un incontro per concordare l’addio Marca

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Kylian Mbappé è sempre più lontano dal Psg. Secondo quanto scrive, nelle ultime 24 ore il club parigino gli ha presentato un’altra offerta diche il calciatore francese ha rifiutato. “Nelle ultime 24 ore, il PSG ha incontrato i rappresentanti di Kylian Mbappé per proporgli una nuova offerta di. Luis Campos ha preso l’iniziativa dell’e ha spiegato ai rappresentanti del calciatore la nuova offerta:con clausola da 200 milioni di euro per l’estate 2024. Tuttavia, la risposta di Kylian Mbappé è stata la stessa di tutta l’estate: NON vuole rinnovare con il Psg. Kylian Mbappé rimane fermo ed è chiaro sulla sua decisione. Il fuoriclasse francese ha deciso che non rinnoverà il suo contratto con il Psg e così sarà. Al più tardi, Kylian Mbappé lascerà il club parigino prima ...

Con la cessione di Ibanez , la Romai soldi da investire sull'attaccante. Il profilo, però, non è quello di Alvaro Morata che ...potrebbe diventare impresa difficile a meno che il solitonon ...Sono state ore molto importanti per Mauro Icardi , bomber argentino ex Inter, che si è trasferito ufficialmente a titolo definitivo al Galatasaray dal. Dopo l'ultima stagione da 23 gol in 26 presenze che hanno garantito alla formazione turca di trionfare nella Super Lig, ecco il passaggio ufficiale accolto con grande festa da parte di tutto l'...L'Al Hilalil no di Kylian Mbappe nonostante una proposta faraonica, gli arabi ora guardano in Serie A ... messo fuori squadra dal, che in mente ha evidentemente il Real Madrid. Il club ...

Verratti in stand-by: il Psg aspetta offerte più alte, ma Luis Enrique conta su di lui La Gazzetta dello Sport

Calcio estero, lotta Psg - Al Hilal per un giocatore italiano. L'allenatore Luis Enrique contrariato, ma l'offerta è molto importante per l'azzurro.Con la cessione di Ibañez, la Roma incassa i soldi da investire sull'attaccante. Il profilo, però, non è quello di Alvaro Morata che costa 21 milioni e 5 di stipendio ...