Il PSG fa il prezzo per Neymar | 150 milioni per lasciarlo andare

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il PSG è pronto a lasciareanchee i francesi fanno ildel brasiliano: servono 150Il PSG in un’estate è ad un passo dal perdere il trio Messi – volato negli USA – Mbappé – in guerra con la società – e. I francesi, come riportato da As, hanno aperto alla sua cessione a 150di euro, ma valuterebbero anche il prestito con obbligo di riscatto. Il futuro del brasiliano potrebbe essere a Barcellona, destinazione preferita dal calciatore, o in Arabia Saudita, pronta ad aggiungere un’altra stella nel proprio campionato.

